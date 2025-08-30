Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins Netz.

43. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Hannes Stadler ersetzte Tom Kammler und Linus Schmidt kam rein für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, Kowol, F. Kopp, Kammler (80. Stadler), Köhler, Kräuter, Krämer (84. Simon), Ghebregergis (83. L. Schmidt), L. Kopp, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff)

SV Großgrimma: Meißner – Beyer (74. Wöpe), Angeli, Beyenbach (74. Pillert), Rackowitz, Witt, Göbel, Bauer, Baum (61. Schneider), Krobitzsch, Weidner

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45