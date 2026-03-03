Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

2:0 Vorsprung für SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Minute 45

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Tim Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Rutz, Hempel (58. Deckner), Hähnel, Marschhausen, Khodadadkheyl, Horstka, Tytko, Lewinski (46. Beier), Woithe, Elmi (71. Goltz)

SSC Weißenfels II: Förster – Kresse (82. Maas), Haufe (71. Roy), Häcker (46. Karl), Barnickel, Baust, Ducke, Säuberlich (46. Lehmann), Hauer, Thormann, Scheiding

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43