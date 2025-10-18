Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen II vor 26 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Alexander Saal (8.) erzielt wurde.

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Pause, als Marius Grüllmeyer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (61.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann, F. Stöhr (77. Roßner), Hetke, J. Stöhr, Schröter, Olbricht (58. Gümül), Eisler, Grüllmeyer (88. Franke), Dietze (89. Grübner), Yadlos (88. Schneider)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Krentz, Riesen, Porse, Keidel, Schumann, Mohs (60. Handt), Saal, Schneller, Hahnemann (75. Schmidt), Bothe

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26