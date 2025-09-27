Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 69 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (0:1).

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Freyburgern eine unerwartete Führung ein (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Christopher-Ramon Denzin erzielt.

58. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit FC RSK Freyburg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Denzin (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin, Krämer, Kowol (89. Köhler), L. Kopp (74. Schmidt), Kräuter, Schell (84. Drischmann), Dos Prazeres Pires (56. Kammler), F. Kopp, Rothhoff, Ullmann

FC RSK Freyburg: Madeja – Großmann, Weise, Sambu, Pereira Nunes, Schied (56. Beyer), Krumbholz, Töpe, Schirner, Rosenberg (86. Hüttig), Kaiser

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69