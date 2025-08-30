Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Weißenfels.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen SV Großgrimma – Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Köhler, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Krämer (84. Simon), Kräuter, Kammler (80. Stadler), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), L. Kopp, Freudenberg, F. Kopp

SV Großgrimma: Meißner – Baum (61. Schneider), Göbel, Rackowitz, Witt, Krobitzsch, Beyenbach (74. Pillert), Bauer, Beyer (74. Wöpe), Angeli, Weidner

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45