Der VfB 1906 Sangerhausen II erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 26 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Tom Hetke (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (8.).

8. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Marius Grüllmeyer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (61.). In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Schröter, Yadlos (88. Schneider), Dietze (89. Grübner), Grüllmeyer (88. Franke), Olbricht (58. Gümül), Eisler, Fuhrmann, Hetke, J. Stöhr, F. Stöhr (77. Roßner)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Bothe, Hahnemann (75. Schmidt), Saal, Krentz, Riesen, Schumann, Mohs (60. Handt), Porse, Schneller, Keidel

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26