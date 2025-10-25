Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Fußballfans über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Gleich nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (25.).

Minute 25: TSV Großkorbetha vorne dank Doppelpack von Jonas Schneider – 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Hesse (74. Hanschke), Schneider, Buchheim, F. F. Knothe, Küster (60. Lieb), Thurm, Binneböse (82. Hoppen), P. Knothe, Große

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Sell (46. Büttner), Berghammer, Schubert, Sommerwerk, Grosser (73. Kunze), Hiersig, Kuhnert, Bagehorn (63. Richter), Marggraf (46. Lange)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148