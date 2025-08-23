Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Coach Christian Baust aus dem Spiel mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Ducke (54.) erzielt wurde.

Arthur Ducke kickt SSC Weißenfels II in 2:0-Führung – Minute 54

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

35 Minuten nach der Pause konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Scherbaum, Baust, Hauer (73. Roy), Petrick (66. Säuberlich), Beyer, Ducke, Kresse (73. Maas), Scheiding, Barnickel

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Elmi (58. Beier), Horstka (67. Goltz), Marschhausen, Lewinski, Osmanaj, Hempel, Hähnel, Erovic, Woithe (75. Zimmermann), Khodadadkheyl

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38