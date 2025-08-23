Der SSC Weißenfels II unter Leitung von Coach Christian Baust feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (50.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Ducke (54.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (80.). Der SSC Weißenfels II rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Baust, Petrick (66. Säuberlich), Scherbaum, Barnickel, Kresse (73. Maas), Häcker, Hauer (73. Roy), Scheiding, Beyer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Lewinski, Hähnel, Elmi (58. Beier), Horstka (67. Goltz), Khodadadkheyl, Erovic, Osmanaj, Marschhausen, Woithe (75. Zimmermann), Hempel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38