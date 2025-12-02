Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Die Sangerhauser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 20 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Altenburg.

Minute 20: VfB Oberröblingen vorne dank Doppelpack von Mika Altenburg – 2:0

Der Siegeszug der Sangerhauser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Meik Rockstroh im gegnerischen Tor. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Wanski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (76.). Damit war der Sieg der Sangerhauser entschieden. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Kummer, Michael, Wanski (78. Stutterheim), Würzburg (74. Angelstein), Franke, Ernst, Pulz, Wenske (46. Cepa), Altenburg

SV Braunsbedra: Joel – Glaubitz, Reifarth, Polishchuk, Richter, Popov, Toth, Dahaba, Böhme (64. Fomba), Odufuye, Voigt

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92