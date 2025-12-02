Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser waren den Gästen aus Braunsbedra mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Altenburg den Ball ins Netz.

Mika Altenburg kickt VfB Oberröblingen in 2:0-Führung – Minute 20

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Wanski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (76.). Der VfB Oberröblingen sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Meißner, Ernst, Wenske (46. Cepa), Würzburg (74. Angelstein), Franke, Kummer, Pulz, Altenburg, Wanski (78. Stutterheim)

SV Braunsbedra: Joel – Polishchuk, Odufuye, Reifarth, Dahaba, Richter, Glaubitz, Voigt, Toth, Böhme (64. Fomba), Popov

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92