Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der VfB Oberröblingen von Trainer Meik Rockstroh aus dem Duell mit dem SV Braunsbedra vom Platz.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Mika Altenburg das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Die Sangerhauser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Altenburg.

Mika Altenburg kickt VfB Oberröblingen in 2:0-Führung – 20. Minute

Der Siegeszug der Sangerhauser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Meik Rockstroh im gegnerischen Tor. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Wanski (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 5:0 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Pulz, Meißner, Wanski (78. Stutterheim), Würzburg (74. Angelstein), Michael, Franke, Altenburg, Ernst, Wenske (46. Cepa)

SV Braunsbedra: Joel – Odufuye, Glaubitz, Dahaba, Böhme (64. Fomba), Toth, Richter, Polishchuk, Popov, Voigt, Reifarth

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92