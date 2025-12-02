Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Die 92 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser besiegten die Gäste aus Braunsbedra mit 5:0 (3:0) deutlich.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (18.). Die Sangerhauser legten in der 20. Spielminute nach. Wieder war Altenburg der Torschütze.

Minute 20: VfB Oberröblingen in Führung dank Doppelpack von Mika Altenburg – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Paul Wanski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (76.). Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg, Wenske (46. Cepa), Michael, Kummer, Franke, Meißner, Würzburg (74. Angelstein), Wanski (78. Stutterheim), Pulz, Ernst

SV Braunsbedra: Joel – Polishchuk, Richter, Dahaba, Böhme (64. Fomba), Glaubitz, Voigt, Popov, Toth, Odufuye, Reifarth

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92