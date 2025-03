Hohenmölsen/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Großgrimma am Samstag gegen die Rivalen aus Oberröblingen eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Hohenmölser.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maik Witt für Großgrimma traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hohenmölser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marius Baum der Torschütze (10.).

10. Minute: SV Großgrimma mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Witt konnte in Minute 34 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den VfB Oberröblingen. In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Lucas Schneider traf für Großgrimma in Minute 57. Spielstand 4:1 für den SV Großgrimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 19

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Baum (Großgrimma) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 5:1 gingen die Hohenmölser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (75.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Meißner – Zech (85. Bach), N. Baum, Zetzsche, Schneider (72. Angeli), M. Baum (81. Beyer), Rackowitz (61. Wöpe), Benndorf, Bauer (59. Krobitzsch), Göbel, Witt

VfB Oberröblingen: Beek (5. Weißenberg) – Franke, Kummer, Nicolai (46. Kavalier), Strese, Cepa, Meißner, Leich, Teske, Kirchner (71. Friedrich), Heise

Tore: 1:0 Maik Witt (3.), 2:0 Marius Baum (10.), 3:0 Maik Witt (34.), 3:1 Falco Heise (49.), 4:1 Lucas Schneider (57.), 5:1 Marius Baum (70.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Carsten Kreft, Sebastian Kriese; Zuschauer: 66