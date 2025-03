Hohenmölsen/MTU. Die Hohenmölser haben am Samstag dem Gegner aus Oberröblingen souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Maik Witt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Marius Baum (10.) erzielt wurde.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Witt konnte in Minute 34 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den VfB Oberröblingen. In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Lucas Schneider traf für Großgrimma in Minute 57. Spielstand 4:1 für den SV Großgrimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 19

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Baum, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (75.). Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Meißner – Bauer (59. Krobitzsch), N. Baum, Zech (85. Bach), Zetzsche, Schneider (72. Angeli), Göbel, M. Baum (81. Beyer), Witt, Rackowitz (61. Wöpe), Benndorf

VfB Oberröblingen: Beek (5. Weißenberg) – Teske, Strese, Franke, Heise, Meißner, Kirchner (71. Friedrich), Nicolai (46. Kavalier), Kummer, Cepa, Leich

Tore: 1:0 Maik Witt (3.), 2:0 Marius Baum (10.), 3:0 Maik Witt (34.), 3:1 Falco Heise (49.), 4:1 Lucas Schneider (57.), 5:1 Marius Baum (70.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Carsten Kreft, Sebastian Kriese; Zuschauer: 66