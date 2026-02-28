Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Coach Andreas Kundlatsch aus dem Duell mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. Fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Gäste aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Gleich nach dem Anstoß schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Kelbraer legten in der 20. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

20. Minute: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon fünf Minuten später konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 5:1 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Okapal (78. Adam), Shpikula, Sommer (46. Eis), Tagishi, Nosov, Matschulat, Barthel, Hegenbart, Conde (64. Steinberg)

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Weidner, Beyenbach (78. Oberkersch), Baum, Wöpe, Angeli (71. Rackowitz), Bauer (71. Bagmaci), Göbel, Palatini (46. Krobitzsch), Kästner (59. Matschaß)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60