Der SV Kelbra unter Leitung von Coach Andreas Kundlatsch feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Großgrimma mit einem 5:1 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Kelbra/MTU. Die Kelbraer haben am Samstag dem Rivalen aus Großgrimma ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Luca Connor Matschulat das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Die Kelbraer legten in der 20. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

SV Kelbra führt mit 2:0 – 20. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (45.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (64. Steinberg), Okapal (78. Adam), Sommer (46. Eis), Matschulat, Nosov, Barthel, Shpikula, Tagishi, Rybak, Hegenbart

SV Großgrimma: Schmidt – Palatini (46. Krobitzsch), Schneider, Göbel, Bauer (71. Bagmaci), Wöpe, Weidner, Kästner (59. Matschaß), Beyenbach (78. Oberkersch), Baum, Angeli (71. Rackowitz)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60