Der SV Kelbra unter Leitung von Trainer Andreas Kundlatsch feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Großgrimma mit einem 5:1 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Kelbra/MTU. Die Kelbraer haben am Samstag dem Rivalen aus Großgrimma ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Luca Connor Matschulat (SV Kelbra) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma steckte einmal Gelb ein (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

20. Minute: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Hegenbart, Conde (64. Steinberg), Matschulat, Nosov, Tagishi, Sommer (46. Eis), Barthel, Okapal (78. Adam), Rybak

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Baum, Kästner (59. Matschaß), Wöpe, Bauer (71. Bagmaci), Angeli (71. Rackowitz), Palatini (46. Krobitzsch), Weidner, Göbel, Beyenbach (78. Oberkersch)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60