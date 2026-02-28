Der SV Kelbra unter Leitung von Coach Andreas Kundlatsch feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 5:1 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Gäste aus Großgrimma untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte einmal Gelb (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra führt nach 20 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon fünf Minuten später konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 5:1 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Okapal (78. Adam), Conde (64. Steinberg), Nosov, Matschulat, Hegenbart, Rybak, Sommer (46. Eis), Barthel, Tagishi

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Weidner, Göbel, Angeli (71. Rackowitz), Palatini (46. Krobitzsch), Baum, Bauer (71. Bagmaci), Kästner (59. Matschaß), Beyenbach (78. Oberkersch), Schneider

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60