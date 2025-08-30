Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat das Team von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Besucher aus Oberröblingen untergebracht.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Oberröblingen musste zweimal Gelb hinnehmen (26.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhauser revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Michael Koch erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur drei Spielminuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Lewinski (80. Zimmermann), Osmanaj (59. Goltz), Horstka, Khodadadkheyl, Hempel, Brovii, Erovic (67. Beier), Hähnel, Marschhausen, Elmi (75. Deckner)

VfB Oberröblingen: Beek – Koch, Cepa, Ernst (49. Meißner), Leich, Altenburg (75. Kummer), Michael (55. Wenske), Pulz, Strese, Franke, Angelstein (87. Engert)

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47