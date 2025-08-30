Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Coach Steffen Schülert feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Oberröblingen souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 12 schoss Bohdan Brovii das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

62. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (89.). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Brovii, Osmanaj (59. Goltz), Hempel, Marschhausen, Khodadadkheyl, Lewinski (80. Zimmermann), Horstka, Elmi (75. Deckner), Hähnel, Erovic (67. Beier)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Leich, Angelstein (87. Engert), Franke, Altenburg (75. Kummer), Michael (55. Wenske), Koch, Pulz, Cepa, Ernst (49. Meißner)

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47