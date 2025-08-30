Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Trainer Steffen Schülert feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Fünfmal hat der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag gegen die Gäste aus Oberröblingen eingenetzt. 5:1 (1:0) für die Weißenfelser.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 62

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (89.). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Erovic (67. Beier), Hempel, Elmi (75. Deckner), Marschhausen, Brovii, Lewinski (80. Zimmermann), Hähnel, Osmanaj (59. Goltz), Horstka, Khodadadkheyl

VfB Oberröblingen: Beek – Leich, Koch, Cepa, Angelstein (87. Engert), Strese, Pulz, Ernst (49. Meißner), Altenburg (75. Kummer), Michael (55. Wenske), Franke

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47