Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (1:0) ging der SV Wacker 1919 Wengelsdorf von Trainer Steffen Schülert aus dem Duell mit dem VfB Oberröblingen vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Samstag dem Rivalen aus Oberröblingen überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte zweimal Gelb ein (26.). Das Gegentor konnten die Sangerhauser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Michael Koch den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 62 SV Wacker 1919 Wengelsdorf und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen kassierte noch einmal Gelb. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Schon drei Spielminuten darauf konnte Markus Goltz (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Hempel, Hähnel, Osmanaj (59. Goltz), Marschhausen, Elmi (75. Deckner), Lewinski (80. Zimmermann), Horstka, Khodadadkheyl, Erovic (67. Beier), Brovii

VfB Oberröblingen: Beek – Michael (55. Wenske), Angelstein (87. Engert), Koch, Franke, Altenburg (75. Kummer), Leich, Ernst (49. Meißner), Pulz, Cepa, Strese

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47