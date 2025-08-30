Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Steffen Schülert und sein Team SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den VfB Oberröblingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:0) wider.

Weißenfels/MTU. Fünfmal hat der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag gegen die Gegner aus Oberröblingen eingenetzt. 5:1 (1:0) für die Weißenfelser.

Bohdan Brovii (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB Oberröblingen musste zweimal Gelb hinnehmen (26.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Michael Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (62.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Markus Goltz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Elmi (75. Deckner), Erovic (67. Beier), Khodadadkheyl, Lewinski (80. Zimmermann), Osmanaj (59. Goltz), Marschhausen, Hempel, Horstka, Hähnel, Brovii

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Strese, Pulz, Angelstein (87. Engert), Koch, Ernst (49. Meißner), Michael (55. Wenske), Leich, Altenburg (75. Kummer), Cepa

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47