Braunsbedra/MTU. 6:1 (3:1) in Braunsbedra: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Mario Rützel, der SV Braunsbedra, am Samstag im Tor der Gegner aus Eisleben untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Idrisa Sidi Sambu für Braunsbedra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (6.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Kai Roman Richter (13.) erzielt wurde.

SV Braunsbedra mit 2:0 vorne – Minute 13

Es lief nicht gut für den MSV Eisleben. In Minute 16 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Eisleber zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Idrisa Sidi Sambu traf für Braunsbedra in Minute 30, Paskal Dubelzek in Minute 50 und Idrisa Sidi Sambu in Minute 68. Spielstand 5:1 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der MSV Eisleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:1 zu erweitern (79.).

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – MSV Eisleben

SV Braunsbedra: Ebert – Sidi Sambu, M. S. Sambu, Sothen, Voigt, Hassel (70. Zinchenko), Richter, De Pinho Gomes (80. Odufuye), Schulze (70. Necke), Dubelzek (80. Glaubitz), Berndt

MSV Eisleben: Agapi – Roos, Wölbing, Wendler (81. Schotte), Damm, Behncke (64. Behncke), Eichler, Zeugner, Becker, Bloßfeld, Bobeliuk

Tore: 1:0 Idrisa Sidi Sambu (2.), 2:0 Kai Roman Richter (13.), 2:1 Nick Behncke (16.), 3:1 Idrisa Sidi Sambu (30.), 4:1 Paskal Dubelzek (50.), 5:1 Idrisa Sidi Sambu (68.), 6:1 Aaron Sothen (79.); Zuschauer: 120