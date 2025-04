Weißenfels/MTU. 7:0 (3:0) in Wengelsdorf: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Gegner aus Stedten untergebracht.

In Minute 15 schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb (36.). Die Weißenfelser legten in der 44. Spielminute nach. Diesmal war Stephan Woithe der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf liegt in Minute 44 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Nick Fabian traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, Kenan Erovic in Minute 54, Tim Beier in Minute 82 und Horstka in Minute 87. Spielstand 6:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Horstka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Romonta 90 Stedten

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Rutz (81. Zimmermann), Khodadadkheyl, Marschhausen, Woithe, Elmi (13. Beier), Horstka, Fabian (72. Böhme), Erovic, Beltz

SV Romonta 90 Stedten: Löschan – Prenz, Böttger, Höher, Grünhage, Maak, Hauser (75. Kaschperk), Thomas (46. Schreiber), Merker, Willer (56. Raase), Gänsler

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (15.), 2:0 Stephan Woithe (44.), 3:0 Nick Fabian (45.+1), 4:0 Kenan Erovic (54.), 5:0 Tim Beier (82.), 6:0 Dmytro Horstka (87.), 7:0 Dmytro Horstka (88.); Schiedsrichter: Hendrik Strackeljan (Leipzig); Assistenten: Uwe Giebel, Olaf Friedrich; Zuschauer: 42