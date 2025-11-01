Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal einfahren. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Rivalen aus Gonnatal überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Paul Wanski für Oberröblingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhauser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Florian Cepa der Torschütze (22.).

22. Minute: VfB Oberröblingen liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Marius Herrmann musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, das Match war jedoch verloren. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Sangerhauser gesichert. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Franke (73. G. Altenburg), Michael, Wanski, Leich (46. Meißner), Cepa (70. M. Altenburg), Strese, Kummer, Koch, Pulz (63. Wenske), Rühlke (75. Ernst)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich (65. Ditscher), Siebenhüner (80. Hagene), Froeschen (46. Kurotschkin), Stüber (56. Dittmann), Franke, Säcker, Goldberg (56. Hoffmann), Lenzewski, Steyer, Omnitz

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284