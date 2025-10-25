Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 8:0 (6:0) fegte das Team des SSC Weißenfels II den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Platz.

Weißenfels/MTU. Gleich achtmal hat der SSC Weißenfels II am Samstag gegen die Gegner aus Gonnatal eingenetzt. 8:0 (6:0) für die Weißenfelser.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Max Hauer der Torschütze (3.).

Minute 3: SSC Weißenfels II führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mark Thormann im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 20, Chris Karl in Minute 29, Mark Leonard Thormann in Minute 41, Hauer in Minute 43 und Robin Schumann in Minute 88. Spielstand 7:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Barnickel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Der SSC Weißenfels II sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Kickers 66 Gonnatal

SSC Weißenfels II: Förster – Schumann, Kopp (60. Kalkofen), Barnickel, Kresse (69. Buttlar), Scheiding, Ducke, Häcker (14. Karl), Thormann, Hauer (46. Säuberlich), Baust (50. Roy)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Ditscher, Siebenhüner (76. Hagene), Hoffmann (46. Dittmann), Goldberg, Froeschen, Säcker, Stüber, Franke, Omnitz

Tore: 1:0 Arthur Ducke (2.), 2:0 Max Hauer (3.), 3:0 Tony Barnickel (20.), 4:0 Chris Karl (29.), 5:0 Mark Leonard Thormann (41.), 6:0 Max Hauer (43.), 7:0 Robin Schumann (88.), 8:0 Tony Barnickel (89.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Enrico Betke, Laurenz Langrock; Zuschauer: 20