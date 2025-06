Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Bl.-W. Farnstädt 1 vor 73 Zuschauern gegen den BSC 99 Laucha mit einem überlegenen 9:1 (7:1) durch.

Farnstädt/MTU. Neunmal hat der SV Bl.-W. Farnstädt 1 am Samstag gegen die Rivalen aus Laucha eingenetzt. 9:1 (7:1) für die Farnstädter.

Gleich nach dem Anstoß schoss Julius Schock das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Schock den Ball ins Netz (10.).

Es lief nicht gut für den BSC 99 Laucha. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Lauchaer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed traf für Farnstädt in Minute 73. Spielstand 8:1 für den SV Bl.-W. Farnstädt 1.

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Farnstädt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 30

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nils Reiter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 9:1 festigte (75.). Damit war der Sieg der Farnstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Bl.-W. Farnstädt 1 – BSC 99 Laucha

SV Bl.-W. Farnstädt 1: Kuhnt – Dittmann-Wenig, Haffke (46. Raspe), Hägele, Fleer, Schock (46. Mohamed), Kuttig (46. Swientek), Sauter (46. Reiter), Leibham, Nimz (46. Leinung), Smorgol

BSC 99 Laucha: Stollberg – Saal, Schumann, Keidel, Porse (46. Hoffmann), Riesen, Hahnemann, Starch, Krentz, Bothe, Niehoff

Tore: 1:0 Julius Schock (8.), 2:0 Julius Schock (10.), 3:0 Valentin Sauter (17.), 4:0 Julius Schock (19.), 5:0 Jonas Dittmann-Wenig (22.), 6:0 Canley Nimz (32.), 7:0 Eric Hägele (37.), 7:1 Simon Andreas Riesen (45.), 8:1 Mohamed Haytham Abdulaziz Mohamed (73.), 9:1 Nils Reiter (75.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Christian Belger, Sören Fischer; Zuschauer: 73