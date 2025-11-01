Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein (51.). Die Freyburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (64.).

64. Minute FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit BSC 99 Laucha – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Schirner, Töpe, Großmann, Schulz, Weise, Mänicke (66. Kaiser), Bagdohn (66. Schied), Kirchhoff, Hüttig (59. Alalo)

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Krentz, Keidel, Thieme (90. Porse), Riesen, Schneller (90. Starch), Bothe, Saal, Hahnemann (90. Schaer), Handt (73. Schmidt), Schumann

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260