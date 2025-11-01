Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Die erste Hälfte des Spiels verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Mänicke (66. Kaiser), Weise, Schirner, Großmann, Bagdohn (66. Schied), Hüttig (59. Alalo), Schulz, Sambu, Töpe, Kirchhoff

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schneller (90. Starch), Keidel, Krentz, Handt (73. Schmidt), Schumann, Riesen, Bothe, Hahnemann (90. Schaer), Saal, Thieme (90. Porse)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260