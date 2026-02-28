Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Nils Thurm (TSV Großkorbetha) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Franz Friedrich Knothe (41.) erzielt wurde.

FC RSK Freyburg liegt 0:2 zurück – Minute 41

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Jonas Weise den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Freyburger Team errang (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – K. Alalo (46. Keller), Schirner, Staupendahl, S. Alalo, Schied (82. Rosenberg), Schulz, Bagdohn, Weise, Töpe, Hüttig (46. Großmann)

TSV Großkorbetha: Stark – Küster, Schneider, Hesse (84. Reinschmied), Thurm, Pschribülla, Berbig, Hartmann, Knothe (71. Hanschke), Knothe, Große

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122