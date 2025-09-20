Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Luca Säuberlich den Ball ins Netz (12.).

2:0 Vorsprung für SSC Weißenfels II – 12. Minute

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der SSC Weißenfels II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer, Baust (67. Karl), Barnickel, Ducke (45. Petrick), Beyer, Kresse, Scherbaum (11. Häcker), Säuberlich (75. Roy), Scheiding, Thormann

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Kummer, Franke, Meißner, Wenske, Michael (45. Ernst), Wanski, Strese, Altenburg (71. Altenburg)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33