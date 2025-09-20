Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Gleich nach Spielstart schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Luca Säuberlich (12.) erzielt wurde.

Minute 12: SSC Weißenfels II liegt mit 2:0 vorne

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Lennart Ryan Kummer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sangerhauser zu erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Thormann, Barnickel, Scherbaum (11. Häcker), Baust (67. Karl), Kresse, Ducke (45. Petrick), Beyer, Hauer, Säuberlich (75. Roy), Scheiding

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Meißner, Kummer, Altenburg (71. Altenburg), Michael (45. Ernst), Franke, Wenske, Strese, Pulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33