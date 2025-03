Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SV Kelbra gegen den SV Großgrimma ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Kelbra/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Kelbra und SV Großgrimma ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Nazar Rybak (SV Kelbra) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

Minute 62 SV Kelbra auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

17 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Baum (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgrimma erreichen (62.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Shpikula, Sakihama, Rybak, Khudyi (55. Steinberg), Matschulat (84. Tagishi), Conde, Gurniak, Barthel, E. Okapal

SV Großgrimma: Meißner – Krobitzsch, Baum (89. Bach), Schneider (90. Angeli), Wöpe (88. Ibrahim), Beyenbach, Bauer, Baum, Beyer, Göbel, Zetzsche

Tore: 1:0 Nazar Rybak (56.), 1:1 Marius Baum (62.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Maik Ziener, Rainer Burow; Zuschauer: 35