Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Eintracht Kreisfeld haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 4:4 (1:1).

Christopher-Ramon Denzin (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tom Stellmach (40.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der SV Eintracht Kreisfeld konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Robert Pascal Kemnitz schoss und traf in der 47. Spielminute per Strafstoß. Die Weißenfelser blieben ihnen auf den Fersen. Enrico Kowol schoss und traf in Spielminute 53, gefolgt von Denzin und Linus Schmidt (64., 83.). Die Hergisdorfer blieben ihnen auf den Fersen. Max Gießler schoss und traf in Minute 92. Spielstand 4:3 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 18

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Stellmach den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hergisdorfer Team erzielte (90.+4). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Eintracht Kreisfeld

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schreiber – Drischmann, Denzin (87. J. Freudenberg), Kowol (66. Kopp), Stadler, M. Freudenberg, Köhler, Ullmann (66. Krämer), Reiche (57. Simon), Soulama, Kammler (64. Schmidt)

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Werthmann, Stellmach, Lemmnitz-Thenee, Kemnitz, Weber, Lotse (74. Tobiasch), Schwarzbach (80. Pechara), Gießler, Schneider (80. Lemmnitz-Thenee), Kühnemund (74. Pechara)

Tore: 1:0 Christopher-Ramon Denzin (30.), 1:1 Tom Stellmach (40.), 1:2 Robert Pascal Kemnitz (47.), 2:2 Enrico Kowol (53.), 3:2 Christopher-Ramon Denzin (64.), 4:2 Linus Schmidt (83.), 4:3 Max Gießler (90.+2), 4:4 Tom Stellmach (90.+4); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marko Thormann, Charlott Ziehm; Zuschauer: 22