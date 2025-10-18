Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Spiel gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

61. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Schon drei Spielminuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erreichen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, Drischmann (46. L. Schmidt), Krämer, Freudenberg, Kowol (78. Knappe), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Denzin (85. Brendel), L. Kopp, Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Rutz (68. Zimmermann), Hempel, Woithe, Lewinski, Elmi, Erovic, Goltz, Horstka (61. Khodadadkheyl), Beier (88. Graf)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63