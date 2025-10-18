Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (47.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Mathias Zimmermann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Weißenfelser Team erzielte (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Kowol (78. Knappe), Ullmann, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Drischmann (46. L. Schmidt), Rothhoff (78. Ghebregergis), Freudenberg, F. Kopp, Denzin (85. Brendel), Krämer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Goltz, Hähnel, Hempel, Beier (88. Graf), Rutz (68. Zimmermann), Elmi, Horstka (61. Khodadadkheyl), Lewinski, Woithe, Erovic

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63