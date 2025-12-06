Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag vom Platz gegangen. 57 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen SV Kelbra – 84. Minute

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Horstka, Erovic (77. Elmi), Rutz, Hähnel, Lewinski, Brovii, Marschhausen, Osmanaj, Hempel, Woithe

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Khudyi, Shpikula, Sommer, Hegenbart (81. Sommer), Conde, Nosov, Eis, Matschulat, Barthel

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57