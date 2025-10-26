Dem BSC 99 Laucha gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Zuschauer waren live dabei.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer besiegten das Team aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha liegt in Minute 90+1 2:0 vorn

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

In der Nachspielzeit nutzte der BSC 99 Laucha noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Saal, Handt (90. Schnauß), Bothe, Schumann, Hahnemann, Schneller, Mohs, Keidel, Porse (12. Schmidt)

SV Braunsbedra: Henze – Nicolae (57. Schulze), Glaubitz (57. Dahaba), Abdelouahed, Zinchenko, Fomba, Voigt, Polishchuk, Toth (86. Epouhe), Hägele, Popov

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59