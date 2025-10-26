Der BSC 99 Laucha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Stadion Laucha ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Lauchaer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Braunsbedra.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 90+1: BSC 99 Laucha führt mit zwei Toren

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

In der Nachspielzeit nutzte der BSC 99 Laucha noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Saal, Bothe, Hahnemann, Handt (90. Schnauß), Riesen, Schumann, Keidel, Porse (12. Schmidt), Mohs

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz (57. Dahaba), Fomba, Toth (86. Epouhe), Voigt, Popov, Polishchuk, Abdelouahed, Nicolae (57. Schulze), Zinchenko, Hägele

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59