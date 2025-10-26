Dem BSC 99 Laucha glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Zuschauer waren live dabei.

Laucha/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Stadion Laucha eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Lauchaer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Braunsbedra.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha führt in Minute 90+1 mit 2:0

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Mohs, Schumann, Handt (90. Schnauß), Riesen, Saal, Bothe, Hahnemann, Keidel, Porse (12. Schmidt)

SV Braunsbedra: Henze – Toth (86. Epouhe), Zinchenko, Popov, Fomba, Glaubitz (57. Dahaba), Polishchuk, Abdelouahed, Hägele, Nicolae (57. Schulze), Voigt

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59