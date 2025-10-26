Der BSC 99 Laucha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer schlugen das Team aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha führt in Minute 90+1 mit 2:0

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann, Riesen, Saal, Mohs, Bothe, Schneller, Handt (90. Schnauß), Schumann, Porse (12. Schmidt), Keidel

SV Braunsbedra: Henze – Voigt, Hägele, Zinchenko, Toth (86. Epouhe), Nicolae (57. Schulze), Popov, Glaubitz (57. Dahaba), Fomba, Polishchuk, Abdelouahed

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59