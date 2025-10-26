Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der BSC 99 Laucha vor 59 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra freuen.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha in Minute 90+1 2:0 in Führung

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

In der Nachspielzeit nutzte der BSC 99 Laucha noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Keidel, Saal, Porse (12. Schmidt), Handt (90. Schnauß), Hahnemann, Bothe, Schneller, Schumann, Riesen, Mohs

SV Braunsbedra: Henze – Nicolae (57. Schulze), Glaubitz (57. Dahaba), Abdelouahed, Zinchenko, Voigt, Popov, Fomba, Polishchuk, Toth (86. Epouhe), Hägele

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59