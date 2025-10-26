Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der BSC 99 Laucha vor 59 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Braunsbedra freuen.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer schlugen die Gäste aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für BSC 99 Laucha – 91. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

In der Nachspielzeit nutzte der BSC 99 Laucha noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Lauchaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Mohs, Hahnemann, Handt (90. Schnauß), Riesen, Schumann, Keidel, Porse (12. Schmidt), Saal, Schneller, Bothe

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Voigt, Polishchuk, Toth (86. Epouhe), Fomba, Nicolae (57. Schulze), Abdelouahed, Hägele, Zinchenko, Glaubitz (57. Dahaba)

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59