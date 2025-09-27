Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Partie gegen den BSC 99 Laucha vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christopher Schumann für Laucha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 im Rückstand – 53. Minute

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:4 zu festigen (89.). Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Säcker, Leich, Paper (46. Siebenhüner), Gaensewich (60. Dittmann), Omnitz, Lenzewski (70. Hagene), Ditscher, Franke, Töpfer (60. Goldberg)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Starch (59. Schmidt), Riesen, Handt, Hahnemann (76. Schmidt), Porse, Schumann, Krentz, Saal, Schneller, Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85