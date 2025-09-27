Fußball-Landesklasse 6: An diesem Samstag hat der TSV Kickers 66 Gonnatal auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den BSC 99 Laucha unterlag das Team von Thomas Hahn mit 0:4 (0:1).

Allstedt/MTU. Das Match zwischen Gonnatal und Laucha ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christopher Schumann für Laucha traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Lauchaer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Bastian Hahnemann der Torschütze (53.).

TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück – 53. Minute

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Ditscher, Töpfer (60. Goldberg), Paper (46. Siebenhüner), Gaensewich (60. Dittmann), Omnitz, Franke, Lenzewski (70. Hagene), Leich, Säcker, Steyer

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Krentz, Saal, Keidel, Handt, Hahnemann (76. Schmidt), Starch (59. Schmidt), Riesen, Schumann, Porse

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85