Eine bittere Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

46. Minute: BSC 99 Laucha mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Hahnemann (46. Sielaff), Handt, Schmidt, Schneller, Bothe, Schumann, Saal, Riesen, Krentz, Thieme

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich, Scherbaum, Beyer, Ducke, Hauer (64. Kalkofen), Schumann, Karl, Barnickel, Kresse (51. Roy), Häcker (51. Maas)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53