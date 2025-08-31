Klar unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Auseinandersetzung gegen den TSV Großkorbetha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits eine Minute später konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Schneller (74. Jarju), Hahnemann, Porse, Riesen, Schmidt, Bothe, Handt, Krentz, Saal

TSV Großkorbetha: Stark – Küster (46. Sommerfeld), Thurm, Hesse (70. Pschribülla), Hartmann, Große, Schenk (70. Lieb), Knothe, Knothe (78. Langheinrich), Schneider, Reinschmied

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87