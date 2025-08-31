Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe (TSV Großkorbetha) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jonas Schneider der Torschütze (32.).

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Bereits eine Minute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Bothe, Porse, Krentz, Saal, Schneller (74. Jarju), Schmidt, Hahnemann, Schumann, Handt, Riesen

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Reinschmied, Hesse (70. Pschribülla), Knothe (78. Langheinrich), Schneider, Küster (46. Sommerfeld), Thurm, Knothe, Große, Schenk (70. Lieb)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87